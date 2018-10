Grupo Cepas presenta en el país el whisky Dewar’s

Dewar’s, el reconocido whisky escocés, desembarca en Argentina de la mano de Grupo Cepas, líder de la industria de bebidas en América Latina.

“Ciento cincuenta años de historia y herencia, hacen de Dewar’s un whisky reconocido dentro de la categoría de los blended Scotch por su doble añejamiento y su corazón de malta.”

“John Dewar, su creador, nació en 1805 en una pequeña granja en el centro de Escocia. Habiendo decidido que el trabajo de campo no era para él, en 1846 empezó por su cuenta el negocio de las bebidas espirituosas. Así fue la primera persona en poner su nombre en una botella de Blended Scotch Whisky, convirtiendo a Dewar’s en la primera marca de Scotch a nivel mundial.”

“Su aclamado proceso de doble añejamiento, en el cual los whiskies añejados y mezclados por el ‘Master Blender’ se vuelven a reposar en barricas antiguas de roble por un periodo adicional, le permite desarrollar a este whisky una mayor suavidad que lo diferencia de la mayoría de los whiskies que se embotellan inmediatamente. Este paso adicional es conocido como el ‘casamiento’ y es una de las características que lo vuelven único y personal.”

“Otra de las características que hacen de Dewar’s un whisky especial, es su corazón de malta ya que la bebida resulta del producto de mezclas de más de 40 diferentes tipos de whiskies de grano y malta. La principal: es ABERFELDY, un ‘Malt Whisky’ espectacular que aporta el sabor emblemático de miel de brezo que tiene cada variante de DEWAR’S.

El portfolio de la marca está compuesto por Dewar’s 12 Años, una mezcla de whiskies madurados con notas de miel, frutos secos y cítricos; Dewar’s 15 es un “blend” de los más finos “vintage single malts”, añejados en una selección de barricas de roble con nuestro procedimiento de “Double-Aging”; Dewar’s 18 Años, una mezcla de whiskies añejos con un sabor cremoso de miel y mazapán y Dewar’s 25 años, la mezcla definitiva de la Master Destiller de la marca.”

“Mundialmente, Dewar’s es conocido por su “Scotch Egg Club”, la plataforma que celebra dos de las grandes pasiones de Tommy Dewar: el whisky y las gallinas. Una experiencia que invita a deleitar a los paladares más exigentes con una mezcla de huevos y whisky escocés.

Para el lanzamiento en Argentina, Leo Lanussol y Augusto Mayer – dupla al frente del innovador Proper -, crearon su propia receta de Scotch Egg.”