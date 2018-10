La argentina Camila Blas representará a Sudamérica en la final de la Just Dance World Cup en Brasil

La fase sudamericana de la Just Dance World Cup concluyó este domingo 28 de octubre con una electrizante final en el escenario principal de Argentina Game Show Coca-Cola For Me. En ella, la joven Camila Blas, Just Dancer de 17 años de origen argentino, se coronó como la máxima representante de la región de Sudamérica y digna contendiente para la final mundial de la Just Dance® World Cup que se llevará a cabo a principios de 2019 en Brasil.

Camila Blas (Argentina), Constanza González (Online), Julián Berón (Colombia) y Pedro Morales (Chileno) fueron los cuatro finalistas que se enfrentaron en la pista de baile del Centro Costa Salguero ante un auditorio completamente abarrotado de fans, quienes corearon las canciones y apoyaron a sus bailarines favoritos.

El jurado estuvo integrado por Nazareno Casero (@caseronazareno), Noe Antunez (@noeantunez) y la embajadora de Just Dance en Argentina, Agostina Ochoa.

Durante las semifinales, Constanza –la campeona online de 28 años de edad– se enfrentó a Pedro, el bicampeón chileno, pero fue eliminada de la contienda por el entusiasta joven de 19 años en un duelo de baile al ritmo de temas como “Narco”, de Blasterjaxx & Timmy Trumpet, y “New Rules”, de Dua Lipa, y que dejó asombrado a más de un asistente de Argentina Game Show Coca-Cola For Me.

Por su parte, Camila eliminó a Julián en una semifinal bastante pareja en la que la albiceleste hizo gala de su empeño y dominio del escenario al interpretar las coreografías de “Calypso” de Luis Fonsi, “Havana” de Camila Cabello y “Rhythm of the Night” de Corona. Dichas cualidades llevaron a Camila al triunfo en las eliminatorias previas de la Just Dance World Cup, en las que se levantó con el título de campeona de Argentina.

La reñida final estuvo cargada de adrenalina y momentos emocionantes, en los que se enfrentó la experiencia de Pedro Morales contra la energía y determinación de Camila Blas. El primer punto fue para Pedro, quien se lució con su interpretación de la versión alternativa de “OMG” de Arash Ft. Snoop Dogg, mientras que Camila brilló en la segunda ronda gracias a su carisma y excelente condición física al dejarlo todo en la pista con “Familiar” de Liam Payne y J Balvin. Cabe mencionar que la argentina no tuvo descanso alguno durante toda la competencia.

El punto decisivo llegó al ritmo del tercer tema, una versión alterna de “New Rules” de Dua Lipa que sacó lo mejor de cada uno de los bailarines y que fue dominada por completo por Camila, resultando en una interpretación que la llevó a coronarse como la máxima Just Dancer y la campeona sudamericana de la Just Dance World Cup.

