La Roche-Posay realizó su campaña de prevención del cáncer de piel

Por cuarto año consecutivo la marca lanza su campaña de prevención del cáncer de piel “Salva tu piel” y llega con el Skin Check On Tour una campaña que ofrece un chequeo de lunares gratuito de la mano de profesionales de la dermatología con el objetivo de concientizar acerca de la importancia del chequeo regular de lunares como método de prevención.

La inauguración en Buenos Aires se llevará a cabo el 5 de Noviembre en (Obelisco – Cerrito y diagonal norte) con el apoyo del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17hs. Luego, recorrerá diferentes puntos de BA hasta mediados de Diciembre. Ingresando en http://cloud.mail.dermabeauty.com.ar/form se podrán conocer todas las fechas.

Durante esta campaña un tráiler móvil con dos consultorios recibirá a las personas que serán atendidas por un equipo de dermatólogos expertos en dermatoscopía, quienes revisarán y controlarán los lunares, brindando un diagnóstico personalizado, junto con el asesoramiento del uso de protector solar acorde a las necesidades de su piel. Además, entregarán el UV Patch, una tecnología exclusiva de La Roche-Posay. UV PATCH es el primer parche electrónico conectado a una app que mide la radiación solar a la que la piel está expuesta y da consejos acerca de cómo actuar responsablemente bajo el sol.

Lalcec, Bristol-Myers Squibb y la Asociación Argentina de Oncología Clínica acompañan este año a La Roche-Posay en su campaña de prevención contra el cáncer de piel, “Salvá tu piel”. Los consultorios de LALCEC también estarán realizando consultas gratuitas. Los mismos funcionaran de 9 a 17 horas en su sede central de CABA en Araoz 2380 del 5-17 Noviembre – lunes miércoles y viernes- y del 19-30 los días lunes, miércoles, jueves y viernes. Se podrá pedir turno al teléfono al 4834-1500.

Hasta el momento el Skin Check On Tour ha visitado Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Bariloche y Rosario. 2019 personas chequearon sus lunares y se encontraron 297 lesiones sospechosas. Además, la campaña de chequeo de lunares de La Roche-Posay fue declarado como asunto de interés público en las provincias de Tucumán, Salta y Neuquén.

“Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud se diagnostican 200.000 nuevos casos anuales de melanoma en el mundo. En Argentina por ejemplo, las estimaciones en 2015 fueron de 1.500 casos nuevos y 600 defunciones. Es fundamental considerar que gran parte de la población con riesgo a desarrollarlo es identificable y la implementación de adecuados programas de prevención evitarían la enfermedad. Es prioritario conocer que en melanoma existen ventanas de oportunidad para evitar la enfermedad y la progresión tumoral. Por eso estamos orgullosos de sumarnos a esta campaña que llega a miles de personas para estimular la toma de conciencia acerca de uno de tumores de piel más perjudiciales para nuestra salud y destacamos la importancia de examinar la piel y educar a la gente para poder planificar la foto-protección de todo el año” expresó el Dr. Matías Chacón, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).

En 2017, más de 3.600 chequearon sus lunares durante el Skin Check On Tour de La Roche-Posay. Además, esta activación pudo demostrar la importancia del diagnóstico preventivo.

Próximas fechas:

Noviembre de 11hs a 17hs en:

5 y 6 Obelisco (Diagonal norte y Cerrito).

7 y 8 Plaza Arenales, Devoto.

9 y 10 Nordelta – Plaza de la República.

11 “Chicas en Rollers” Av. Dorrego y Figueroa Alcorta.

14 y 15 Plaza Rubén Dario, Recoleta.

17 Parque Rivadavia, Caballito.

18 Malloys, San Isidro.

21 Plaza Moreno, La Plata.

22 Hospital La Plata.

23 y 24 Paseo Pilar.

30 Temaikén.

