Nissan comienza la exportación de su pickup Frontier a Brasil

Nissan Argentina ccomenzó las exportaciones de la pickup Frontier a Brasil producida en la Provincia de Córdoba.

En los próximos días, y luego de recorrer 2800 km entre viaje terrestre y marítimo, arribará el primer embarque de 792 unidades de Frontier al puerto de Río de Janeiro, desde donde se distribuirán a los concesionarios brasileros.

“El inicio de las exportaciones marca otro hito más en la historia que estamos haciendo en el Argentina y América Latina. Nuestra fábrica de Córdoba es una de las 5 que producen pickups Nissan en el mundo y es un orgullo para nosotros que un producto de calidad japonesa, hecho en Argentina, comience a conquistar otros mercados” afirmo Diego Vignati, Director General de Nissan Argentina

Nissan comenzó la producción de su pickup Nissan Frontier en el complejo industrial de Santa Isabel como parte del proyecto de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y que representa una inversión de U$S600 millones, así como la generación de 1000 empleos directos y hasta 2000 indirectos. Con una capacidad de producción de 70.000 unidades al año la empresa japonesa planea destinar al mercado de exportación alrededor del 50% de la producción total.

La pickup Frontier, producida en Córdoba, cuenta con un legado de más 80 años de experiencia de Nissan en manufactura. Ha sido sometida a diferentes pruebas y es el resultado de años de investigación en América Latina. De esta forma, la Nissan Frontier, hecha en Argentina, incluye modificaciones y mejoras que la hacen aún más segura, ágil y estable, con mayor comodidad y durabilidad; y nuevos componentes de tecnología basados en la visión de marca Movilidad Inteligente Nissan (Nissan Intelligent Mobility, en inglés), para proveer más autonomía, más electrificación y más conectividad para movilizar a las personas hacia un mundo mejor.