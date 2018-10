Siemens Argentina inaugura estación de carga para vehículos eléctricos

Siemens, compañía global especialista en tecnología, avanza hacia el compromiso de reducir su huella de carbono y lograr que todas sus instalaciones y edificios emitan cero emisiones en 2030. Desde el lanzamiento de esta iniciativa en 2015, Siemens ya ha reducido su emisión de CO2 global en más de un 25%.

En esta línea, el Sr. Joe Kaeser, Presidente y CEO global de Siemens ha inaugurado en las oficinas de Siemens en la localidad de Vicente López una estación de carga para vehículos eléctricos.

“Este puesto de carga se encuentra conectado a una red trifásica de 380V y permite cargar hasta 2 vehículos utilitarios eléctricos de manera simultánea. La gestión inteligente de carga se realiza desde la plataforma “e-car” desarrollada por Siemens. Adicionalmente en la cochera subterránea se encuentra instalada la solución de cargador flexible VersiCharge de Siemens, que permite ser instalada en cualquier lugar que cuente con un tomacorriente de 220V. Los primeros vehículos utilitarios adquiridos por la empresa se cargarán indistintamente en cualquiera de estos puestos”, señaló.

“La compañía ya ha puesto en marcha proyectos de eficiencia energética en sus edificios de todo el mundo. Hoy por ejemplo, el 80% de las instalaciones que la empresa tiene en Alemania ya empleen energía 100% verde. Asimismo, Siemens está impulsando a nivel mundial conceptos de movilidad eléctrica en su flota de autos y está migrando hacia una mezcla de energía limpia, adquiriendo de manera gradual su electricidad de fuentes que emiten poco o nada de CO2. Por otro lado, la compañía estimula a sus trabajadores para que se vuelquen al uso de una movilidad más amigable, carpooling y/o bicicleta como medio de transporte regular”, finalizó.