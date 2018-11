TOTAL estuvo presente en los 200 km de Buenos Aires

TOTAL acompañó a los binomios del Citroën TOTAL Racing STC2000 Team y del Team Peugeot TOTAL en los emblemáticos 200km de Buenos Aires, en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez”,. Gracias a los aceites de motor TOTAL Quartz, los equipos pudieron exprimir el máximo potencial de los autos en la carrera más exigente de la temporada.

El Citroën TOTAL Racing STC2000 Team llegó al segundo puesto del podio con un gran trabajo de la mano de Facundo Chapur y Marcelo Ciarrocchi, al salir desde el octavo lugar de partida con el Citroën C4 Lounge. “Este segundo lugar es gracias a la enorme tarea que hizo Marcelo Ciarrocchi: sólido, confiable y veloz. El sábado entramos en la Q2, pero nos faltaba para pelear la punta. En carrera, la estrategia de Cachi Scarazzini rindió sus frutos. Marcelo me entregó el auto perfecto. Largó muy bien, se cuidó de no golpearlo y no perdió posiciones. A mi me tocó completar el trabajo y mantenerme en pista sin resignar terreno. Un pequeño inconveniente en la caja complicó el tránsito final pero la diferencia que teníamos respecto del tercero era clara”, comentó con alegría Facundo Chapur.

El Team Peugeot TOTAL repuntó el fin de semana con la dupla de Fabián Yannantuoni y Juan Ángel Rosso al arribar en el sexto puesto, tras algunas complicaciones del día sábado por las cuales salieron en la posición número 28 en el Peugeot 408. “Después de un mal sábado hoy me voy muy contento del Gálvez. Fue un gran día y el Colo ha hecho una gran carrera. A él le tocó la parte más difícil que fue la de largar y superar autos. El 408 se mostró muy rápido, al menos en las primeras vueltas donde se puede aprovechar el auto con las gomas frías y manejó excelente. El cambio de pilotos fue rápido, pudimos salir bien de boxes y luego por algunos abandonos nos acercamos a la punta para arribar sextos. Es meritorio porque revertimos la situación de inicio, el 408 mostró otra actitud, el balance fue bueno y sumamos algunos puntos”, dijo el “Patito”.

“Formamos parte de estos equipos a los que acompañamos con la tecnología de nuestros productos todo el año. Sin embargo, esta carrera es un gran desafío a nivel equipo, tecnología y protección que debemos brindarle a los motores expuestos a la máxima exigencia. Estamos muy contentos con el desempeño y con las posiciones logradas durante el fin de semana. Y por supuesto, felicitamos a Facundo Chapur del Citroën TOTAL Racing Team, por la obtención del 2do puesto y su excelente performance” aseguró Aixa Dominguez Brizzio, Gerente de Marketing y Comunicación de Total Especialidades Argentina.

Los 200 km de Buenos Aires lograron también que Juan María Traverso, embajador oficial de TOTAL, volviera a subirse a un auto de carreras con el Peugeot 408 del Team Peugeot TOTAL. Los fanáticos pudieron ver a su ídolo en las pistas el viernes, sábado y domingo, donde aceleró a fondo en el circuito porteño.

Tras los resultados obtenidos, el Team Peugeot TOTAL queda 5to en la tabla de posiciones, seguido por el Citroën TOTAL Racing STC2000 Team. La última fecha de la temporada 2018 del Súper TC2000 se disputará el 24 y 25 de noviembre en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde los equipos darán su mayor esfuerzo para escalar la tabla de posiciones.