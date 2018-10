ViewSonic Participará en Argentina Game Show

ViewSonic Corp., proveedor líder a nivel global de soluciones visuales, participará en Argentina Game Show, la exposición de videojuegos y tecnología más importante del país donde se reúnen todas las marcas de la industria.

ViewSonic estará presente en los stand 215 y 216 realizando diversas demostraciones en sus monitores donde van a poder jugar los juegos más populares del momento: CS:GO / PUBG / Fortnite.

ViewSonic exhibirá monitores de gaming profesional y entretenimiento.

Argentina Game Show cuenta con actividades para toda la familia; lanzamientos exclusivos; numerosos expositores; torneos de e-sports; concursos de cosplay; shows en vivo; charlas y talleres; y espacio para la industria nacional.

“Estamos felices de participar este año en el encuentro más importante para la industria de los videos juegos”, comenta Fernanda Defelippe, Territory Manager de ViewSonic y continua: “ViewSonic cuenta con un amplio portfolio de monitores para este segmento de mercado, y tendremos varios modelos exhibidos en nuestro stand para que puedan probarlos”.

Participarán más de 70 marcas de tecnología reconocidas y serán 3 días donde los gamers y el público seguidor podrán disfrutar no sólo de las competencias entre los jugadores sino que además podrán recorren una exposición completa que siempre trae novedades.